У Києві судитимуть чотирьох посадовців, які проходять у справі про загибель людей перед укриттям
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти чотирьох київських посадовців через загибель людей біля укриття поліклініки № 3 Деснянського району Києва.
Про це повідомила столична прокуратура.
Посадовців обвинувачують у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК). За це загрожує до 5 років увʼязнення.
Судитимуть директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Романа Ткачука, заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медичного закладу та його заступника.
- Війська росії вночі 1 червня 2023 року атакували Київ ракетами. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. Під час повітряної тривоги люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці, оскільки воно було зачинене.
- За це підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку — його відправили під цілодобовий домашній арешт, а у вересні відсторонили від посади. Мошкіна потім суд відпустив з-під домашнього арешту.