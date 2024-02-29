Трамп подав апеляцію на рішення Іллінойсу заборонити його участь у праймеріз

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Колишній президент Дональд Трамп подав апеляцію на постанову судді Трейсі Портер усунути його з праймеріз від Республіканської партії в штаті Іллінойс через його участь у штурмі Капітолія у січні 2021 року.

Про це пише CBS.

Адвокати Трампа попросили Апеляційний суд Іллінойсу скасувати постанову судді Трейсі Портер. Вона ще в січні визнала, що виборча рада штату Іллінойс «явно помилилася», коли дозволила Трампу залишитися у виборчому бюлетені штату.

Суддя постановила, що коли Дональд Трамп подав заяву зі своєю кандидатурою на праймеріз республіканців у штаті Іллінойс 4 січня, він «неправдиво присягнувся», що має «юридичну кваліфікацію» знову балотуватися в президенти, оскільки Верховний суд Колорадо вже постановив, що його «визнали причетним до повстання».

В Іллінойсі праймеріз пройдуть 19 березня. Дострокове голосування триває вже зараз. Поки що імʼя Трампа залишається у бюлетенях, а Трейсі Портер відклала своє рішення до пʼятниці, очікуючи, що кампанія Трампа оскаржить його.

За словами судді, її рішення залишиться в силі, навіть якщо Верховний суд США винесе рішення, яке «суперечить» рішенням у справі в Колорадо, де вищий суд штату також постановив, що Трамп позбавлений права знову обіймати посаду президента через його поведінку 6 січня 2021 року.

Натомість кампанія Трампа хоче призупинити рішення Трейсі Портер, «доки апеляція не буде повністю й остаточно вирішена Апеляційним судом Іллінойсу, Першим округом, Верховним судом Іллінойсу та/або Верховним судом США».

Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня. Експрезидент оскаржував рішення обох штатів.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага. Утім, Трампа, який, за попередніми опитуваннями, лідирує, можуть усунути від участі у виборах через низку кримінальних обвинувачень.

Справи Трампа

Проти Дональда Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.