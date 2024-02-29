З окупації повернули ще пʼятьох дітей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути ще пʼятьох дітей — двох дівчинок і трьох хлопчиків.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наймолодшій дитині 4 роки, а найстаршій — 16, серед врятованих дітей — одна сирота. Зараз вони в безпечному місці й отримують необхідне лікування.
Загалом від початку року вже вдалося повернути 25 дітей з Херсонщини.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти з українським громадянством, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде складніше довести цей воєнний злочин.