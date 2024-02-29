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Суд в американському штаті Іллінойс заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз республіканців у штаті. Усе через причетність Трампа до штурму Капітолія в січні 2021 року.

Про це пише Reuters.

Суддя Трейсі Портер скасувала рішення виборчої комісії штату, яка допустила Трампа до участі у виборах. Суд постановив, що Трамп втратив право обіймати державну посаду на підставі положення Конституції США, яке забороняє займати посади, якщо людина брала участь у заколоті після попереднього складання присяги США. Ідеться про 14-ту поправку.

Водночас суддя Портер відклала виконання цього рішення на кілька днів, надавши Трампу можливість подати апеляцію до суду вищої інстанції. Первинні вибори в Іллінойсі відбудуться 19 березня.

Представник Дональда Трампа звинуватив суддю в політичній упередженості, рішення будуть оскаржувати.

Іллінойс став третім штатом, який спробував виключити імʼя Дональда Трампа з виборчих бюлетенів. Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Однак, наприклад, у штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз через ймовірну причетність до подій 6 січня. Експрезидент оскаржував рішення обох штатів.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага. Утім, Трампа, який, за попередніми опитуваннями, лідирує, можуть усунути від участі у виборах через низку кримінальних обвинувачень.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.