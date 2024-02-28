У Гані підтримали законопроєкт про увʼязнення тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТК+
- Автор:
- Ліза Бровко
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Парламент західноафриканської країни Гани ухвалив новий законопроєкт, який передбачає покарання у вигляді увʼязнення на строк до трьох років для будь-кого, кого визнали винним у ідентифікації себе як частини спільноти ЛГБТК+.
Про це пише BBC.
Законопроєкт також передбачає максимальний пʼятирічний термін увʼязнення за створення або фінансування груп ЛГБТК+. Законодавці Гани виступили проти того, щоб замінити тюремне увʼязнення на громадські роботи та консультації.
Тепер справа за президентом — він має підписати закон, щоб він набув чинності. Нана Акуфо-Аддо заявляв, що зробить це, якщо цього хотітиме більшість громадян Гани.
Наразі в Гані вже заборонений одностатевий секс. Закон передбачає три роки вʼязниці за це.
Активісти вважають, що тепер у Гані розпочнеться справжнє полювання на відьом, а точніше на членів спільноти ЛГБТК+ та тих, хто виступає за їхні права.
- У листопаді 2023 року росія визнала ЛГБТ «екстремістською організацією», тому тепер там можуть увʼязнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема в соцмережах.
- Також у світі тюрма або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Ємені, Мавританії, Уганді, Нігерії та ще десятках країн Африки, Центральної Азії та Близького Сходу.