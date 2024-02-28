Нідерланди замовили для України САУ DITA, танки Т-72ЕА і зенітки МР-2
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ministerie van Defensie
Міноборони Нідерландів повідомило про замовлення для України бойової техніки.
У двох чеських виробників замовили 9 новітніх самохідних артилерійських установок DITA, які мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.
Також у Чехії замовили 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА. Усе це передадуть Збройним силам України.
- 23 лютого Нідерланди анонсували підписання з Україною двосторонньої безпекової угоди, яка передбачає потужну військову допомогу. Такі угоди Україна вже підписала з Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Італією і Канадою.
- 27 лютого Нідерланди оголосили, що виділяють €100 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС.