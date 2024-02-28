Нідерланди замовили для України САУ DITA, танки Т-72ЕА і зенітки МР-2

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Ministerie van Defensie

Міноборони Нідерландів повідомило про замовлення для України бойової техніки.

У двох чеських виробників замовили 9 новітніх самохідних артилерійських установок DITA, які мають вдосконалену систему управління і ведуть вогонь 155-мм боєприпасами на відстань до 39 кілометрів.

Також у Чехії замовили 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією — 100 модернізованих танків Т-72ЕА. Усе це передадуть Збройним силам України.