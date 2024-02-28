Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою, але вчергове зменшив заставу

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Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, але зменшив розмір застави з 2,65 мільярда гривень до 2,4 мільярда.

Рішення ухвалили на засіданні суду 27 лютого.

Раніше адвокати Коломойського наполягали на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через слабке здоровʼя бізнесмена та погіршення його стану в ізоляторі.

Крім того, суд відмовив у клопотанні про передачу бізнесмена на поруки.

Справа Коломойського

2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він вивів за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави на понад 500 мільйонів гривень.

15 вересня він отримав нову підозру — у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень, а наступного дня Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.