СБУ завершила розслідування щодо знищення літака «Мрія»

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СБУ зібрала «беззаперечні докази вини» ексгендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, дії яких призвели до знищення літака Ан-225 «Мрія».

За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням росії фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього у період січня — лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію обʼєкта.

Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Нині фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років увʼязнення.

Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак його знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі й Сергія Бичкова. Літак не евакуювали, хоча була така можливість. Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».