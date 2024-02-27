СБУ завершила розслідування щодо знищення літака «Мрія»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
СБУ зібрала «беззаперечні докази вини» ексгендиректора ДП «Антонов» Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, дії яких призвели до знищення літака Ан-225 «Мрія».
За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням росії фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.
Для цього у період січня — лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію обʼєкта.
Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Нині фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років увʼязнення.
Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак його знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі й Сергія Бичкова. Літак не евакуювали, хоча була така можливість. Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- 29 березня 2022 року «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.
- 10 березня 2023 року СБУ повідомила про підозру ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову, начальнику безпеки Олександру Нетьосову та директору Михайлу Харченку за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі. Пізніше ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову повідомили про ще одну підозру — через службову недбалість чиновника російські окупанти знищили літак Ан-225 «Мрія».