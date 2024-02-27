Уряд призначив Андрія Даника виконувачем обовʼязків глави ДСНС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області, а до цього працював начальником відділу цивільного захисту в Старобешівському районі Головного територіального управління МНС у Донецькій області.
З 8 вересня 2023 року Даника призначили першим заступником голови ДСНС.
- 25 серпня 2023 року Кабмін звільнив Сергія Крука з посади очільника ДСНС. Це сталося після того, як Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про авіатрощу в Броварах — тоді загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.