Після атак ЗСУ на нафтопереробні заводи росія заборонить експорт бензину

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Уряд росії заборонить експорт бензину з 1 березня на пів року. Обмеження ввели після серії атак ЗСУ на російські нафтопереробні заводи — наслідки не можуть швидко виправити через західні санкції.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, російська служба «Радіо Свобода» і «Медіазона» з посиланням на представників віцепремʼєра росії Олександра Новака.

Обмеження вводять, щоб утримати ціни в сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, очікується, що російські НПЗ зобовʼяжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Зараз вони продають лише 12,5%.

При цьому заборона на експорт бензину не торкнеться країн ЄАЕС, Монголії та Узбекистану, а також окупованих Південної Осетії та Абхазії.

На початку 2024 року українські спецслужби й розвідка організували серію атак на російські нафтопереробні обʼєкти. Зокрема, були удари по нафтобазі в Клинцях Брянської області, нафтопереробному заводу «Роснафти» в Туапсе, нафтовому терміналу в Усть-Лузі та нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі. Також 3 лютого дрони атакували волгоградський «Лукойл». На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8—23%.