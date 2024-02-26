Угорщина ратифікувала заявку Швеції на вступ у НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Парламент Угорщини 26 лютого проголосував за приєднання Швеції до НАТО. Це підтримали 188 депутатів, проти були шестеро.
Про це пише угорське медіа Telex.
Угорщина залишалася єдиною країною-членом Альянсу, яка до цього часу не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмувала вступ країни. Тепер очікується підписання документу президентом Угорщини та його подальша офіційна публікація.
Голосування парламенту про ратифікацію заявки Швеції щодо вступу в НАТО переносилося кілька разів. Причини були різні: парламент зайнятий, у франціях точаться дебати, потреби вирішити конфлікт зі шведами та зустрітися з премʼєр-міністром Швеції.
Коли премʼєр Швеції Ульф Крістерссон таки приїхав до Угорщини та зустрівся з тамтешнім колегою Віктором Орбаном, тоді позиція країни перестала бути категоричною. Bloomberg писав, що Крістерссон намагався уникати будь-яких варіантів переговорів з угорським лідером, адже в Угорщині це можуть використати для «збереження обличчя» Орбана.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення парламенту.
«Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими», — написав Столтенберг.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції не ратифікували лише Туреччина й Угорщина, проте 25 січня 2024 року Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Раніше Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Водночас влітку 2023 року парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Уряд угорського премʼєра Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, Угорщина заявила, що підтримує вступ Швеції до НАТО. Однак Орбан розповідав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж Будапешт схвалить заявку Стокгольму на членство. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.