Держава націоналізувала 97,5% акцій Запорізького алюмінінєвого комбінату. Олег Дерипаска більше не акціонер

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Вищий антикорупційний суд передав у Фонд 29,54% акцій заводу, зазначив він. Раніше Фонд уже мав 68% акцій підприємства, тепер його частка збільшилася до 97,5%.