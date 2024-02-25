Росіяни знову розстріляли українських військовополонених. На цей раз від 7 до 9

Новини

Російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер, відео з якого потрапило в соцмережі.

Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець повідомив, що вбивство сталося вчора, 24 лютого, в Бахмутському районі. На відео видно, що група військових без зброї з піднятими руками лягає один до одного на землю, після чого троє російських військових розстрілюють їх впритул.

Лубінець вказує, що вбито щонайменше семеро полонених. Він звернеться з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб організації зафіксували воєнні злочини.

«Такий розстріл — це воєнний злочин! Наразі нам також відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців [...]. Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними «конвенціями», «правилами» та «звичаями» — жорстокості, підлості, ницості», — додав Лубінець.

Проєкт DeepState тим часом пише, що розстріляли девʼятьох полонених. Ймовірно, це були бійці 92 механізованої бригади ЗСУ. Сама ж подія, ймовірно, сталася поблизу села Іванівське.

Згодом в Офісі генерального прокурора повідомили, що розстріл розслідується за статтею порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). За її даними, вбили сімох полонених. Це сталося під час штурму росіянами позицій ЗСУ між селами Іванівське і Хромове Донецької області.

Офіс генерального прокурора додає, що на сьогодні розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.