Канада виділить Україні $2,2 мільярди допомоги на рік. Країни підписали безпекову угоду

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Україна сьогодні, 24 лютого, також підписала безпекову угоду з Канадою. Документ передбачає, що Канада виділить у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів (близько 2,2 млрд американських) макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Угоду підписували президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу й особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості», — написав Зеленський.

Текст угоди поки що невідомий.

Раніше цього дня Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Італією.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.