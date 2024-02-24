Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Італією
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Документ закладе міцну основу для тривалого безпекового партнерства країн. Це відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.
Також сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
«Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», — додав Зеленський.
Деталі угоди поки що не опублікували.
Що таке гарантії безпеки?
12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Раніше Україна вже підписала двосторонні угоди про гарантії безпеки з Великою Британію, Німеччиною, Данією і Францією. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку та мають термін дії у десять років.