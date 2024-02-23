У Німеччині схвалили закон про часткову легалізацію канабісу
- Автор:
- Олександра Амру
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Drew Taylor / Unsplash
Бундестаг підтримав закон про легалізацію рекреаційного канабісу.
Про це повідомляє Associated Press.
За законодавчу ініціативу проголосували 407 депутатів, проти — 226. Четверо утрималися.
Тепер повнолітні німці зможуть мати до 25 грамів канабісу в рекреаційних цілях. Законопроєкт також дозволяє самостійно вирощувати до трьох рослин. Закон має набути чинності 1 квітня 2024 року.
З 1 липня повнолітні німці зможуть також приєднуватися до некомерційних спільнот вирощування конопель — так званих клубів канабісу. У кожній такій спільноті має бути не більше 500 членів.
«Клуби канабісу» можуть давати своїм членам до 50 грамів марихуани на місяць. Утім, спілчани віком від 18 до 21 року можуть мати лише до 30 грамів. Членство в кількох клубах одночасно заборонятиметься.
Витрати клубів покриватимуться з членських внесків, які розподілятимуть залежно від того, скільки марихуани споживає кожен спілчанин.
Міністр охорони здоровʼя Карл Лаутербах заявив, що метою уряду є «боротьба з чорним ринком» і кращий захист молоді. Він сказав, що чинні закони не діють — споживання зростає, як і проблеми з неякісним канабісом.
Уряд планує заборонити рекламу та просування марихуани, також не дозволятимуть розташування «клубів канабісу» чи його споживання поряд зі школами, ігровими майданчиками, стадіонами та будь-якими спортивними закладами.
Протягом півтора року після того, як набуде чинності закон про легалізацію канабісу, оцінюватимуть його вплив на захист дітей та молоді.
- Проєкт плану про легалізацію канабісу Лаутербах підготував ще у 2022 році, писали в німецькому RND. За документом, з яким ознайомилася редакція RND, канабіс мали перестати юридично класифікувати як наркотик. Урядовці планували дозволити його продаж у ліцензованих магазинах й аптеках.
- Утім, у 2023 році німецький уряд мав відмовитися від такого плану після переговорів з Європейською комісією. У ЄС заявили, що такий закон суперечив би європейському законодавству. Натомість там представили закони, що дозволяють приватно вирощувати канабіс і безкоштовно ділитися ним, але забороняють масовий продаж у магазинах.
- Водночас в Україні фактично легалізували медичний канабіс. Відповідний закон 15 лютого 2024 року підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності через пів року. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Водночас документ передбачає жорсткий контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.