Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами знайшли тіло чоловіка

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Російські окупанти вночі 23 лютого вдарили дроном у багатоповерхівку у Дніпрі. Вісім людей постраждали, один чоловік загинув, одну жінку досі шукають.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Із восьми постраждалих через російську атаку двоє залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Кілька квартир повністю зруйновані. Також пошкоджені автомобілі.

Мер Дніпра Борис Філатов написав, що з пошкодженого будинку доведеться відселити 18 квартир. Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники.