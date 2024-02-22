Польща додасть пункти пропуску на кордоні з Україною до списку критичної інфраструктури

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд найближчими годинами внесе пункти пропуску на кордоні з Україною до списку критичної інфраструктури — це рішення покращить транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну.

Про це повідомляють «Польське радіо» і RMF24.

«Для того, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми внесемо пункти перетину кордону з Україною та визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг до переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин», — сказав Туск.

Таке рішення означатиме інший тип організації пропуску критичних вантажів і забезпечить їх рух через кордон без будь-яких затримок і перешкод. Він додав, що питання підтримки сільськогосподарських виробників і підтримки України треба розмежовувати.