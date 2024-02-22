Німецька вівчарка Джо Байдена щонайменше 24 рази кусала працівників Секретної служби
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Joe Biden / Twitter
Німецька вівчарка президента США Джо Байдена Командор щонайменше 24 рази кусала агентів Секретної служби США в Білому домі. Це сталося ще до того, як собаку виселили з резиденції президента.
Про це пише CNN з посиланням на внутрішні дані Секретної служби США.
Поведінка Командора стала серйозною проблемою для працівників Білого дому. Вони змінили свої звички, щоб уникнути укусів собаки, зокрема намагалися його уникати. В одному з листів Секретної служби США неназваний агент написав, що працівники повинні бути «креативними», щоб уникнути укусів вівчарки.
У жовтні 2022 року неназваний працівник Секретної служби США написав, що вони «стурбовані погіршенням поведінки домашніх тварин у Білому домі» і побоюються, що може статися «щось гірше».
Від укусів постраждали агенти Секретної служби США, члени охорони президента Байдена та інші службовці. У документах пишуть, що інциденти з укусами Командора відбувались всередині та за межами резиденції Білого дому, а також у будинках родини Байденів.
Один із найсерйозніших інцидентів трапився в липні 2023 року — тоді Командор сильно вкусив агента безпеки за передпліччя, для лікування рани наклали 6 швів. Журналісти пишуть, що поведінка собак Байденів негативно впливала на стосунки президента з працівниками Секретної служби.
У документах собаку описують як такого, що все більше виходить з-під контролю. Зокрема, згадують епізод, коли перша леді Джилл Байден не змогла завадити йому атакувати офіцера.
Джерело, близьке до сімʼї Байденів, повідомило журналістам, що Байдени почуваються жахливо і в них «розбите серце» через напади Командора.
«Вони були розбиті через це. Вони вибачилися перед постраждалими від укусів, декому віднесли квіти. Командора занадто сильно опікували. Хоч Байдени намагалися працювати над його поведінкою, їм довелося дозволити йому піти жити з іншими членами сімʼї», — пише CNN.
Інциденти укусів за участю Командора розглядалися як травми на робочому місці, усі події задокументували відповідно до вказівок Секретної служби та Міністерства внутрішньої безпеки США.
- Джо Байден у січні 2021 року, після вступу на посаду, привіз із собою в Білий дім двох німецьких вівчарок. Старший пес Чемп помер у червні у віці 13 років. Молодший Мейджор час від часу кусав людей в Білому домі, тому його відправляли на тренування до будинку Байденів у штаті Делавер, де вони прожили довгий час.
- 5 жовтня 2023 року з Білого дому виселили вівчарку Джо Байдена Командора.
- Байден переїхав до Білого дому зі своїми домашніми улюбленцями. Цій традиції слідували багато американських президентів. Дональд Трамп став першим президентом США за понад 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі. Він пояснював, що не має домашнього улюбленця через брак часу.