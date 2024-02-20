«Укроборонпром» співпрацюватиме з провідним європейським виробником ракетних систем MBDA

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«Українська оборонна промисловість» підписала меморандум з провідною компанією з розробки й виробництва ракетних систем MBDA Deutschland. Ця компанія розробляє, зокрема, далекобійні крилаті ракети Taurus, про які просить Україна в Німеччини.

Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».

Меморандум передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці у сфері систем і концепцій протиповітряної оборони. Потенційними сферами партнерства стануть дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

За словами генерального директора «Укроборонпрому» Германа Сметаніна, таке співробітництво «закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО».

Керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд також вважає, що угода є «важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн».

MBDA Deutschland розробляє і виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, серед яких ЗРК Mistral Atlas і ПЗРК Mistral.