«Ерозія солідарності»: Зеленський зреагував на блокаду поляків кордону з Україною

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зреагував на блокаду польськими фермерами й перевізниками кордону з Україною. За його словами, ситуацію з Польщею не можна сприймати як щось нормальне чи буденне.

Він зазначив, що через польський кордон проходить 5% українського агроекспорту, тому вважає, що ситуація насправді не в зерні, а в політиці.

« І під Купʼянськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд», — сказав Зеленський.

І додав, що потрібні спільні раціональні рішення і з поляками, і з усіма в Європі.

Також у зверненні Володимир Зеленський наголосив, що наразі надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, де росіяни зосередили максимум резервів.

«Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку», — наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто налагодив нове виробництво зброї, снарядів, дронів та РЕБ.