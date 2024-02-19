З окупованої території Херсонщини повернули ще пʼятьох дітей
- Автор:
- Ліза Бровко
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З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні пʼятьох дітей.
Про це повідомив голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
Одна дитина — 14-річна дівчинка, позбавлена батьківського піклування. Коли її бабуся-опікунка померла, вона залишилася одна в окупації. Однак зараз її повернули з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, про неї подбають.
Також вдалося виїхати ще двом родинам — чотирьом дітям з батьками. Дорослі звернулися до благодійної організації Save Ukraine, щоб їм допомогли покинути окупацію.
Загалом від початку 2024 року вдалося повернути 16 дітей з окупованих територій Херсонщини.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. Скільки точно дітей перебувають на окупованих з 2014 і 2022 років територіях України — достеменно невідомо.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти з українським громадянством, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде складніше довести цей воєнний злочин.