З окупованої території Херсонщини повернули ще пʼятьох дітей

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З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні пʼятьох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

Одна дитина — 14-річна дівчинка, позбавлена батьківського піклування. Коли її бабуся-опікунка померла, вона залишилася одна в окупації. Однак зараз її повернули з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, про неї подбають.

Також вдалося виїхати ще двом родинам — чотирьом дітям з батьками. Дорослі звернулися до благодійної організації Save Ukraine, щоб їм допомогли покинути окупацію.

Загалом від початку 2024 року вдалося повернути 16 дітей з окупованих територій Херсонщини.