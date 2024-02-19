В Іспанії застрелили пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8

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В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для України російський гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Цю інформацію низці українських медіа підтвердив представник ГУР Андрій Юсов на тлі поширення в російських державних медіа новин про смерть Кузьмінова.

«Суспільному» Юсов підтвердив факт смерті, а «Українській правді» сказав, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим». Більше деталей він не розповів.

До цього російські пропагандистські медіа написали про ліквідацію Кузьмінова в Іспанії. Частина медіа посилається на італійський сайт IL-corrispondente, який називає Кузьмінова «зрадником», а інші державні медіа рф — на місцеві Levante-EMV та Іnformacion. Останні імені загиблого не називають, але пишуть, що вбитому українцю 33 роки. Кузьмінову ж на момент операції з викрадення гелікоптера було 28 років. Новини про вбивство в іспанських медіа від 13 лютого.

Про те, що загиблим був саме Кузьмінов, написав у Х проєкт Eureka News, пославшись на «неофіційну інформацію» від правоохоронців. Він також називає пілота «зрадником». Сам пост про Кузьмінова вже видалили.