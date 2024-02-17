Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод по виробництву боєприпасів

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Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Меморандум про створення спільного підприємства підписали на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Новий завод випускатиме шестизначну кількість артилерійських снарядів 155-мм калібру на рік. Також він вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькій збройовій компанії належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській компанії — 49%.