Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод по виробництву боєприпасів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Меморандум про створення спільного підприємства підписали на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Новий завод випускатиме шестизначну кількість артилерійських снарядів 155-мм калібру на рік. Також він вироблятиме і метальні заряди.
Загалом німецькій збройовій компанії належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській компанії — 49%.
- Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.
- Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани з розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні цього року «Укроборонпром» і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Україні.
- Rheinmetall планує запуск виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році — першими будуватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.