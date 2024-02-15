Ізраїлю дозволили взяти участь у «Євробаченні-2024» попри заклики виключити його, як росію після нападу на Україну
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Eurovision Song Contest
Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) дозволила Ізраїлю взяти участь у «Євробаченні-2024» попри заклики виключити його з пісенного конкурсу через війну в Газі, як вилучили росію після вторгнення в Україну.
Про це гендиректор спілки Ноель Карран заявив агенції AFP, передає Deutsche Welle.
«Євробачення» — це неполітична музична подія і змагання між громадськими мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами», — сказав Карран.
За його словами, керівні органи EBU переглянули список учасників конкурсу 2024 року і погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам цьогорічного конкурсу і може брати участь так само, як і протягом останніх 50 років.
Ізраїль візьме участь у другому півфіналі 9 травня, з якого 10 із 16 претендентів зможуть вийти у гранд-фінал 11 травня. Країну представлятиме 20-річна Еден Голан, яка народилася в ізраїльському місті Кфар-Сава, але з пʼяти років жила в Москві.
До Ізраїлю дівчина повернулася одразу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Публічно жодної позиції щодо війни росії проти України вона не висловлювала.
У 2016 році батьки відправили 13-річну Голан виступати на дитячій «Новій хвилі» в окупованому Криму. У 2018 році вона брала участь у російському шоу «Голос. Діти» в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність потрапила під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Кілька років була в складі музичного гурту Cosmos Girls, яку продюсував співак Григорій Лепс — теж підсанкційний в Україні.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братимуть участь і представниці України, відбудуться 7 і 9 травня.
- Переможцями українського Нацвідбору на «Євробачення-2024» стали alyona alyona і Jerry Heil із дуетною піснею Teresa & Maria. Вони набрали максимальний серед учасників 21 бал.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.