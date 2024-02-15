Німеччина обіцяє Україні додаткову військову допомогу на €100 млн
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Німеччина обіцяє Україні додаткову військову допомогу на €100 мільйонів.
Про це повідомляється на сайті Міноборони ФРН.
Заявлені плани були оголошені міністром оборони Борисом Пісторіусом під час засідання формату «Рамштайн», яке відбулося 14 лютого. Допомога буде надана у короткостроковому періоді. Йдеться про бронемашини з посиленим протимінним захистом (MRAP), боєприпаси для озброєння дронів, 77 вантажних автомобілів, медобладнання, комплекти запасних частин для різних систем озброєння.
Міністр підкреслив, що Німеччина постачає Україні озброєння і військову допомогу майже щодня. Тільки за останні кілька днів передали ракети до системи ППО IRIS-T SLS, снаряди до 155-мм артилерії, шість машин розмінування, мостоукладач та інженерну машину (обидві машини на базі танку Leopard 1), а також розвідувальні безпілотники.
- Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки і автотехніки та багато іншого.
- 31 січня Німеччина оголосила про пакет Україні, в якому були 4 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, мостоукладач Biber із запчастинами, 3 броньовані інженерні машини Wisent 1 на танковому шассі, 24 бронетранспортери, ракети для системи ППО IRIS-T, понад тисячу артснарядів калібру 155 мм та інше.
- До майбутньої передачі готують шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.