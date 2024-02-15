Британія і Латвія очолять Коаліцію дронів. Україні нададуть тисячі БпЛА на $250 мільйонів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Бабель»
Велика Британія і Латвія очолять Коаліцію дронів для України та нададуть в її межахтисячі безпілотників на $250 мільйонів.
Про це повідомила пресслужба британського уряду.
Британія замовить тисячі FPV-дронів та інших безпілотників для України, зокрема у британських виробників.
Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем протиповітряної оборони, додали на сайті британського уряду.
«Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування», — йдеться в повідомленні.
- Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни. У Міноборони казали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.
- Днями очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що Україна наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та інших безпілотників дальнього радіусу дії. А виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.
- Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлі з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.