Суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Aurelien Meunier / Getty Images
У Парижі суд підтвердив вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі. Його звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, пише France 24.
Саркозі засудили до одного року увʼязнення у 2021 році, коли його вперше визнали винним, але це покарання призупинили, поки він подавав апеляцію. Тепер суд підтвердив вирок і засудив Саркозі до одного року тюремного увʼязнення, половина з якого умовно.
Окрім цього, у 2025 році на Саркозі очікує суд за звинуваченнями в отриманні фінансування від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Обвинувачення стверджує, що Каддафі спонсорував переможну для Ніколя Саркозі передвиборчу кампанію в 2007 році.
Сам Саркозі відкидає усі звинувачення.
- Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.
- А вже 30 вересня 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.