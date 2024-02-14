ЮНЕСКО: Україні знадобиться $9 мільярдів, щоб відновити культурні памʼятки і туризм після агресії рф

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Україні знадобиться майже $9 мільярдів протягом наступного десятиліття, щоб відбудувати свої культурні обʼєкти і відновити туризм після повномасштабного вторгнення росії.

Про це заявили в ЮНЕСКО, передає Associated Press.

За оцінками ЮНЕСКО, сектори культури та туризму України втратили понад $19 мільярдів доходу під час повномасштабної війни. Загальні збитки від руйнувань культурних об’єктів і тисяч інших культурних цінностей у всій країні сягають майже $3,5 мільярда.

У ЮНЕСКО заявили, що навмисне знищення об’єктів культурної спадщини, зокрема релігійні споруди та артефакти, можуть розцінити як військовий злочин. Міжнародний кримінальний суд вперше висунув звинувачення у військових злочинах, пов’язаних із цілеспрямованими атаками на історичні релігійні пам’ятники та будівлі, у справі щодо Малі у 2015 році.

Міністерство культури України 8 лютого 2024 року писало, що через російську агресію в Україні постраждали 902 пам’ятки культурної спадщини. Пам’ятки пошкоджені або зруйновані у 17 областях, але найбільше — у Харківській (234), Одеській (119) і Донецькій (117) областях.

За даними ЮНЕСКО від 7 лютого 2024 року, відомо про 341 пошкоджену культурну памʼятку в Україні.