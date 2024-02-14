У Палаті представників США не голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні. Поки що

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не планує ставити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Про це він сказав у коментарі журналісту Джейку Шерману.

«Звичайно, зараз ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. Ми маємо негайні терміни виконання, і саме до цього зараз прикута увага Палати», — прокоментував спікер.

Процеси асигнувань стосуються коштів, які виділили з централізованих і децентралізованих джерел, щоб покривати певні видатки.

Напередодні Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, який передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. З них — $60,06 мільярда на підтримку України. До цього голосування Джонсон уже критикував законопроєкт і ставив під сумнів його проходження.

Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.