«Укрпошта» отримала ліцензію на торгівлю ліками
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash
Компанія «Укрпошта» отримала ліцензію на торгівлю ліками. То ж відтепер вона буде їх доставляти клієнтам.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
За його словами, «Укрпошта» нещодавно отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю і на продаж ліків як поштовий оператор. У подальшому там планують запустити проєкт, який спростить доступ людей до ліків.
Лікарські засоби можна буде замовити онлайн або за телефоном. Ліки надійдуть до найближчого пункту «Укрпошти» або ж поштовий оператор направить листоношу до житла замовника.
Віктор Ляшко вважає, що це вирішить проблему доступності ліків на всій підконтрольній території України.
- З 1 лютого «Укрпошта» вже почала доставляти ліки в деокуповані та прифронтові райони в рамках пілотного проєкту.
- У грудні 2023 року Мінреінтеграції повідомляло про плани запустити у прифротнових районах мобільні аптеки на базі «Укрпошти». За планом мають відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних обʼєктах «Укрпошти» (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), щоб швидко доставляти ліки до будь-якого населеного пункту, та інтегрувати програму «Доступні ліки» в мобільні аптеки «Укрпошти».