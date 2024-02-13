Трамп просить Верховний суд США відкласти розгляд справи про його причетність до штурму Капітолія

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Колишній президент США Дональд Трамп просить Верховний суд втрутитися у спір щодо того, чи може він вимагати президентського імунітету від судового переслідування у справі про причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише CNN.

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням тимчасово заблокувати рішення Федерального апеляційного суду у Вашингтоні, який постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Адвокати Трампа висловлюють занепокоєння, що кримінальний процес проти нього під час передвиборчих перегонів погіршить його здатність вести кампанію проти президента США Джо Байдена. А також, мовляв, рішення суду округу Колумбія загрожує шкодою інтересам «десятків мільйонів американських виборців».

Реакція Верховного суду США на запит Трампа матиме суттєвий вплив на те, чи постане експрезидент перед судом за кримінальними звинуваченнями і якщо так, то як швидко.

Дональд Трамп також заявив, що може скористатися двома шляхами для оскарження попереднього рішення: апеляцією до Верховного суду й окремим повторним слуханням у повному складі Федерального апеляційного суду у Вашингтоні.

За словами аналітика у справах Верховного суду і професора Школи права Техаського університету Стіва Владека, мета Трампа — максимально розтягнути судовий процес.

Ключовою частиною стратегії адвокатів Дональда Трампа було відкласти розгляд кримінальних справ до виборів 2024 року.

Якщо суд задовольнить запит Трампа, це призведе до тривалої затримки у кримінальній справі про намагання експрезидента скасувати результати виборів 2022 року. Можливо, це затягнеться як раз до виборів у листопаді 2024 року.

Натомість якщо Верховний суд відмовиться призупинити рішення, федеральний судовий розгляд призначать, ймовірно, на весну.

Справа про штурм Капітолія

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів. Попри це Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.