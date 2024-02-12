Міністра оборони США Ллойда Остіна знову госпіталізували
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром.
Про це пише пресслужба Пентагону.
Це сталося вдень у неділю. Спочатку Остін зберігав за собою посадові функції та обов’язки, приїхавши до лікарні з несекретними й секретними системами зв’язку.
Однак за кілька годин Ллойд Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступниці Кетлін Гікс. Вона приступила до роботи. Про це інформували голову Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес.
Увечері після огляду й тестувань міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. Невідомо, як довго Ллойд Остін пробуде в лікарні, але в Пентагоні пишуть, що «поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання», а прогноз щодо раку «залишається дуже добрим».
- 5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США. Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: заведено сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.
- У Пентагоні ж заявили, що про хворобу Остіна не повідомили, оскільки це «глибоко особисте» питання. Зʼясувалося, що в міністра рак простати, який виявили на ранній стадії. Його прооперували. Пізніше його знову госпіталізували через інфекцію сечовивідних шляхів.