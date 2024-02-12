Міністра оборони США Ллойда Остіна знову госпіталізували

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Міністра оборони США Ллойда Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром.

Про це пише пресслужба Пентагону.

Це сталося вдень у неділю. Спочатку Остін зберігав за собою посадові функції та обов’язки, приїхавши до лікарні з несекретними й секретними системами зв’язку.

Однак за кілька годин Ллойд Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступниці Кетлін Гікс. Вона приступила до роботи. Про це інформували голову Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес.

Увечері після огляду й тестувань міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. Невідомо, як довго Ллойд Остін пробуде в лікарні, але в Пентагоні пишуть, що «поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання», а прогноз щодо раку «залишається дуже добрим».