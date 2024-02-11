Дональд Трамп «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну НАТО, що «не платить за рахунками»

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Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує вказівки про витрати на оборону.

Про це повідомляє BBC.

«НАТО було розгромлене, поки не зʼявився я. «Усі заплатять», — сказав я, а вони сказали: «Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?». Я сказав: «Абсолютно ні». Вони не могли повірити відповіді», — розповів Трамп на мітингу в Південній Кароліні вчора.

Трамп сказав, що одного разу лідер країни НАТО запитав його, чи все одно США у разі нападу росії захищатимуть державу, яка відстає від своїх платежів.

«Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками», — згадав Трамп свою відповідь цьому президенту.

Члени НАТО зобовʼязуються у разі нападу захищати будь-яку державу у блоці. Речник Білого дому назвав коментарі експрезидента «жахливими й безглуздими».

Наразі Трамп — найімовірніший кандидат від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах у США. Він давно критикує НАТО і вважає гарантії захисту країн-членів — надмірним фінансовим тягарем для Штатів.

Відколи росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, він нарікав на суми допомоги, що США передає Україні.

За даними Білого дому, станом на грудень 2023 року США надали Україні більше фінансової підтримки, ніж будь-яка інша держава — на загальну суму понад $44 мільярди. Втім республіканці від початку 2024 року блокують подальше фінансування.