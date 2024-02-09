Новим начальником Генштабу став Анатолій Баргилевич

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Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінить на посаді колишнього очільника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

«Досвідчена людина — розуміє завдання цієї війни й українські цілі», — так Баргилевича описав Зеленський.

Від 9 жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони. Його на посаду начальника Генштабу запропонував новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні ж Сирський визначив і кандидатури заступників, а ще заступників начальника Генерального штабу.

З 2016 року Баргилевич був начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Він ініціював створення управління Територіальної оборони. У 2021 році — командувач Територіальної оборони Командування Сухопутних військ, а з 2022 року — начальник штабу Східного угруповання військ.