Дубінський пробуде під вартою ще два місяці — суд продовжив запобіжний захід

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Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Олександра Дубінського до 8 квітня 2024 року.

Про це «Суспільному» повідомив адвокат Дубінського Руслан Гладкий.

За його словами, сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.