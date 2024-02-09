Дубінський пробуде під вартою ще два місяці — суд продовжив запобіжний захід
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Олександра Дубінського до 8 квітня 2024 року.
Про це «Суспільному» повідомив адвокат Дубінського Руслан Гладкий.
За його словами, сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.
- 6 листопада 2023 року Печерський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 13 листопада того року, після обшуків СБУ і ДБР нардепу вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) — звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права на заставу.