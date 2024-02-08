Зеленський зустрівся із Залужним — обговорили оновлення керівництва ЗСУ

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Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Володимир Зеленський подякував йому за два роки захисту України. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ і те, що час для цього настав. Президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».

Про звільнення Валерія Залужного нічого не сказано, відповідного указу на сайті президента теж немає.

«Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій», — додав Валерій Залужний.

За його словами, між ним і Зеленським відбулася важлива та серйозна розмова. Вони ухвалили рішення про необхідність змінити підходи та стратегію.

Що цьому передувало?

Увечері 28 січня 2024 року низка Telegram-каналів, як-от «Труха», а також депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко і журналіст Роман Цимбалюк написали про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідного указу на сайті президента не було. Згодом про звільнення з посиланням на джерела почали писати медіа.

Джерела «Бабеля» в силових структурах до цього повідомляли, що Залужного планували звільнити до 1 лютого, а серед найімовірніших кандидатів на його місце називали очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 28 січня деякі джерела розповіли про наказ на звільнення Залужного, а деякі — спростували. Підтвердити на 100% факт звільнення ніхто не зміг.

О 20:00 того ж дня речник президента Сергій Никифоров у коментарі медіа запевнив, що Залужного не звільняють. Ближче до 21:00 Володимир Зеленський вийшов до українців із традиційним вечірнім зверненням, у якому взагалі не згадав про Залужного.

Наступного дня, 29 січня, низка українських і західних медіа, зокрема CNN, написали, що звільнення Залужного — це питання часу і воно вже погоджене. Потім CNN доповнило свій матеріал, вказавши, що про звільнення головкома оголосять протягом кількох днів.