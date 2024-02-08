У соцмережі Bluesky після публічного запуску зареєструвались ще мільйон користувачів

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Після того, як соцмережа Bluesky дозволила реєструватись усім користувачам, до неї доєднався ще мільйон користувачів. Згідно з даними онлайн-трекера, загальна кількість реєстрацій у соцмережі сягає 4,3 мільйона.

До публічного запуску 6 лютого в Bluesky могли приєднатися лише за кодом-запрошенням від друга або подавши заявку до списку очікування. Тоді кількість зареєстрованих користувачів наближалася до трьох мільйонів.

Зараз команда проєкту сподівається залучити більше активних користувачів і підвищити активність тих, хто вже давно зареєструвався, але рідко щось викладав або реагував на чужі публікації.

Ключовою особливістю соцмережі є те, що вона заснована на відкритому протоколі Authenticated Transport Protocol (AT), що забезпечує її децентралізацію. Оскільки код повністю відкритий, люди мають більше прозорої інформації про її розробку та функціонування. Очікується, що в подальшому це дасть усім користувачам змогу «створювати власні версії Bluesky» зі своїми правилами й алгоритмами, переходити між мережами і зберігати підписників.