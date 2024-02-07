ГУР: Росія вербує сирійських найманців до своєї армії — їм пропонують роботу, а потім відправляють на фронт

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Росіяни пропонують сирійцям «високооплачувану роботу», а потім вербують і відправляють на фронт воювати з Україною.

Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Готовлять найманців на сирійській території неподалік міста Алеппо й аеродрому «Кувейрес» (Kuweires). Майже тисяча перших найманців проходять вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після цього їх доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти — у рф.

У росії їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео — частина сирійців із російськими паспортами, виготовленими за пʼять днів, стверджує розвідка.

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Рекрутинг чоловіків у Сирії проводять через турфірми — спершу їм обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних заводах у Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану» до Бурятії.

У бурятській столиці Улан-Уде на найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф і подальша участь у бойових діях в Україні.