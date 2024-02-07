Der Standard: Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Кирила Шевченка

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Пресслужба Офісу президента України

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка. Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ «класичним політичним переслідуванням». Причиною справи проти нього він назвав свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.

НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.