Der Standard: Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Кирила Шевченка
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка. Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.
Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.
У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ «класичним політичним переслідуванням». Причиною справи проти нього він назвав свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.
НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.
- 4 жовтня 2022 року Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення. Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виведення 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.
- 24 жовтня того року Шевченка оголосили в розшук, а 8 грудня його заочно заарештували. За даними журналістів, Шевченко перебував у Відні.