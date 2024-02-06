Голова СБУ Малюк розкритикував дії співробітників спецслужби, які стежили за журналістами Bihus.Info

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Голова СБУ Василь Малюк розкритикував дії співробітників Департаменту захисту національної державності, які стежили за журналістами Bihus.Info. Заява Малюка зʼявилася після того, як депутати Верховної Ради викликали його для доповіді про стеження за журналістами.

Малюк заявив, що стеження за журналістами проєкту Bihus.Іnfo з боку його підлеглих є неприпустимим.

«Моя позиція однозначна — не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби», — наголосив Малюк.

Він заявив, що заходи з протидії організованій наркозлочинності призвели не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок проєкту Bihus.Info до поширення наркотичних речовин, а й до публічного поширення відеоматеріалів. Малюк зазначив, що це неприпустимо, тому направив подання про звільнення голови ДЗНД Романа Семенченка, яке ще 31 січня підписав президент Володимир Зеленський.

Малюк наголосив, що зробить «все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно».

«Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких — свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет! Саме цим наша країна відрізняється від авторитарної росії. І відрізнятиметься надалі», — заявив Малюк.

На тлі цього Малюк нагадав, який внесок робить СБУ для наближення перемоги у війні з росією — зокрема, зазначив про унікальні спецоперації, серед яких підриви не лише Кримського мосту, але й багатьох військових обʼєктів углибині рф. Тому, стверджує він, це не може руйнуватися діями «окремих співробітників».

Що передувало

16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.

Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.

У розслідуванні, яке вийшло 5 лютого, розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей, яких ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року. Звільнений голова Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в телефонній розмові з Bihus.Info не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.

Служба безпеки України після публікації розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами заявила, що серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим людям, були деякі співробітники Bihus.Info. Зокрема, операторка, яка фігурувала в кримінальному провадженні про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.