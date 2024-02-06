Рада викликає голову СБУ Малюка до доповіді після розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами

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СБУ

Депутати Верховної Рали ухвалили рішення викликати голову Служби безпеки України до доповіді на тлі розслідування Bihus.Info про прослуховування спецслужбою журналістів.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. За проголосували 159 депутатів.

Перед цим голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт, щоб обговорити стан розслідування атак на журналістів.

Що передувало

16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.

Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.

У розслідуванні, яке вийшло 5 лютого, розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей, яких ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року. Звільнений голова Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в телефонній розмові з Bihus.Info не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.

Служба безпеки України після публікації розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами заявила, що серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим людям, були деякі співробітники Bihus.Info. Зокрема, операторка, яка фігурувала в кримінальному провадженні про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.