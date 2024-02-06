У Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями

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Журналісти Bihus.Info все ще фіксують невідомих людей, які стежили за ними, під час підготовки матеріалу про прослуховування команди.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» (проєкт «Свобода.Ранок») заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.

«Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так», — розповіла Юрченко.

Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це «грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію». Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

Що передувало

16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.

Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.

У розслідуванні, яке вийшло 5 лютого, розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей, яких ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року. Звільнений голова Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в телефонній розмові з Bihus.Info не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції.