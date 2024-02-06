NYT: Росія розморозила частину активів КНДР в обмін на постачання зброї

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КНДР надала росії зброю в обмін на розблокування своїх активів у російському банку, які були заморожені через санкції ООН. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у розвідках країн-союзниць США.

За даними розвідки, росія дозволила розблокувати $9 мільйонів із $30 мільйонів заморожених північнокорейських активів. Ці гроші КНДР збирається використати для придбання сирої нафти.

Крім того, стверджують у розвідці, північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому російському банку — у невизнаній Південній Осетії: це може свідчити про те, що росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

Американські чиновники заявили, що не знають деталей банківських домовленостей Москви з Пхеньяном. Але, за словами високопосадовця, ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від росії в обмін на постачання зброї.

На думку експертів, доступ до фінансових мереж є лише одним пунктом зі списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, КНДР найбільше хоче від росії передової військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.

Колишній помічник міністра фінансів США у боротьбі з фінансуванням тероризму Хуан Сарате зазначив, що якщо росія дозволить Північній Кореї використати свої банки або звільнить заморожені активи, її уряд «перейде Рубікон готовності мати справу з Північною Кореєю і бути фінансовим та комерційним шахраєм».

Що відомо про ракети з КНДР

5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.