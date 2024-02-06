Європарламент і Рада ЄС попередньо узгодили новий механізм фінансової підтримки України

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Reuters / «Бабель»

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму €50 мільярдів у бюджеті Євросоюзу.

Про це повідомили на сайті Ради Європейського Союзу.

«ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні здійснювати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС», — відзначив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем.

Фонд обʼєднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати допомогу на період 2024—2027 років.

Механізм підтримки в Україні структурують за трьома компонентами:

Кабмін розробить спеціальний план, що визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави надаватиметься на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат. Євросоюз надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і поєднуватиме гранти та кредити від державних та приватних інституцій. Фінансова підтримка стимулюватиме Україну робити законодавство відповідним до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду. Загальний бюджет фонду €50 мільярдів розподілять так: €33 мільярди у кредитах та €17 мільярдів у грантах.

Гранти виділятимуть через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити виділятимуть шляхом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України.

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7% від місткості Фонду.

Частка інвестиційної частини Плану в Україні та Рамкової інвестиційної програми буде призначена для зелених інвестицій.