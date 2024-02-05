СБУ зреагувала на розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами — заявила, що «протидіє наркозлочинності»

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Служба безпеки України після публікації розслідування Bihus.Info про стеження за журналістами заявила, що серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим людям, були деякі співробітники Bihus.Info. Зокрема, операторка, яка фігурувала в кримінальному провадженні про незаконне виробництво і зберігання наркотиків.

Про це заявила пресслужба СБУ.

Також СБУ відкрила кримінальне провадження — за незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, тобто за незаконне прослуховування журналістів.

Керівництво СБУ також ухвалило кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності для оптимізації напрямів його роботи — раніше стало відомо, що 31 січня з посади голови Департаменту звільнили Романа Семенченка.

Що передувало

16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.

Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info. Також юристи редакції Bihus.Info звернулися до правоохоронців із заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів.

У розслідуванні, яке вийшло 5 лютого, розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей, яких ідентифікували завдяки відео з камер готелю, де перебувала редакція 27 грудня минулого року. Звільнений голова Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко в телефонній розмові з Bihus.Info не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції.