У короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Royal Family / Twitter
У короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак, повідомили в Букінгемському палаці. Монарх вже приступив до планового лікування.
«Його Величність Чарльз III сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами як зазвичай», — йдеться у повідомленні.
Подробиць про захворювання Чарльза ІІІ не розкрили, але наголосили, що монарх позитивно налаштований і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обовʼязків. Король вирішив не замовчувати проблеми зі здоровʼям, щоб спонукати інших більше дбати про себе.
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