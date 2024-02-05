У Болгарії затримали поліцейського, якого підозрюють у шпигунстві на росію

Новини

У Болгарії затримали поліцейського з Генерального управління боротьби з організованою злочинністю МВС за те, що він видавав секретну інформацію російській агентурі.

Про це пише болгарське БНТ.

Затриманий передавав секретні дані колишньому дипломату посольства росії в Софії, якого раніше оголосили персоною нон грата.

Головний секретар МВС Живко Коцев підтвердив, що поліцейського підозрюють у шпигунстві на користь росії. Він не виключає, що до справи причетні й інші люди.

За діями підозрюваного стежили кілька місяців. Він, зокрема, передавав росіянам інформацію про розслідування щодо порушень санкційного режиму за участю компаній з російським капіталом. Деякі розслідування були міжнародними й стосувалися схем обходу санкцій проти рф.

Слідчі також встановили, що поліцейський співпрацював зі співробітником Державного агентства національної безпеки, який також надавав російській агентурі інформацію.