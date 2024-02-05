В Угорщині депутати бойкотували засідання парламенту для вступу Швеції в НАТО

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Парламент Угорщини не зміг провести позачергову сесію для голосування щодо членства Швеції в НАТО. Депутати правлячої коаліції ігнорували засідання, а представники партії «Фідес» премʼєра Віктора Орбана заявили, що не братимуть участі в голосуваннях, доки їхній лідер не зустрінеться з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

Наступна можливість ратифікувати вступ Швеції до НАТО буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул. Зараз Угорщина — єдина країна-член Альянсу, яка не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмує вступ країни.

Посол США в Будапешті Девід Прессман разом із послами деяких інших союзників по НАТО, зокрема з Данією і Польщею, відвідали парламент Угорщини, щоб тиснути на угорських парламентарів. Проте заявку на вступ все одно не ухвалили.

За словами депутатки від опозиційної Демократичної коаліції Агнеси Вадаї, таким чином премʼєр Угорщини Віктор Орбан хоче віддати перевагу президенту росії володимиру путіну, порушуючи єдність НАТО. При цьому угорський премʼєр жодного разу чітко не пояснив, чому вступ Швеції до Альянсу гальмується.

В Угорщині стверджують, що готові ратифікувати заявку Швеції в «будь-який момент», але після зустрічі Крістерссона з Орбаном. Премʼєр Швеції раніше заявляв, що волів би приїхати до Угорщини лише після того, як Будапешт перейде до ратифікації заявки. Як стверджує Bloomberg, Крістерссон намагається уникати будь-яких варіантів переговорів з угорським лідером, адже в Угорщині це можуть використати для «збереження обличчя» Орбана.