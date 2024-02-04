WSJ: У росії через західні санкції різко зросла кількість авіаінцидентів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
У росії внаслідок західних санкцій стрімко зростає кількість авіаінцидентів із цивільними літаками через знос апаратури та несправності.
Газета The Wall Street Journal пише, що в рф у 2023 році сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, тоді як у 2022-му їх було до 36. Це дані німецької дослідницької компанії Jacdec, що збирає інформацію про авіаінциденти по всьому світу.
Хоча досі серйозних катастроф не було, така тенденція створює значні ризики для пасажирів і пілотів. Експерти, до яких звернулася газета, кажуть, що значна частина авіаінцидентів повʼязана з тим, що іноземним компаніям заборонено обслуговувати літаки російських авіакомпаній і постачати їм запчастини.
Російська ж влада і «Росавіація» подібні твердження заперечують і, навпаки, запевняють, що літаки нібито стали менше ламатися. Проте є дані, що рф робить усе можливе, щоб підтримувати робочий стан літаків. Санкції, однак, лише погіршуватимуть стан російського цивільного авіасектора.
- До повномасштабного вторгнення військ росії в Україну парк російських авіакомпаній налічував трохи понад тисячу літаків. До 70% літаків — це судна виробництва американської компанії Boeing та європейської корпорації Airbus. Санкції заблокували їхнє подальше технічне обслуговування. У липні 2022 року росія відмовилася повертати 435 орендованих літаків і авіазапчастини.
- Пізніше агентство Reuters писало, що російські авіакомпанії, зокрема державний «Аерофлот», розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном.
- У листопаді 2023 року українська розвідка заявила, що отримала секретні дані «Росавіації». Вони свідчать про поганий стан літаків і великі ризики несправностей чи катастроф. Водночас у документах зазначалася набагато більша кількість авіаінцидентів за 2023 рік — понад 200.
- У грудні 2023 року західні медіа писали, що росія витратила $12 мільярдів, щоб зберегти авіацію від впливу санкцій.